Google Docs, Sheets en Slides: voortaan direct Microsoft Office-bestanden bewerken

Er komen goede verbeteringen aan voor de kantoor-apps van Google. Het bedrijf heeft bekend gemaakt dat het verbeteringen doorvoert voor Microsoft Office-documenten.

Office-documenten in Drive

Je documenten kun je bij Google allemaal vinden in de Drive. Ook je Microsoft Office-documenten vind je er terug. Nu heeft Google verschillende verbeteringen aangekondigd voor de Office-documenten. Het wordt mogelijk om .docx, .pptx en .xlsx bestanden te bewerken, direct in Google Docs, Sheets of Slides. Een bestand hoeft dus niet meer eerst geconverteerd te worden.

Google zal Docs voorzien van een verbetering, waarbij je een preview te zien krijgt van een link. Je krijgt dus een indruk van hoe de pagina eruitziet. Dit kan gaan om de url van een website of van een gelinkt document. Nieuw is ook in Sheets, dat je meerdere dia’s tegelijk kunt bekijken tijdens het scrollen.

Verder werkt Google aan Smart Compose voor documenten, welke je in de app bijhoudt. In de webversie was deze in sommige gevallen al beschikbaar. Al werkt deze functionaliteit nog niet in het Nederlands. Als eerst komt de feature beschikbaar voor G Suite gebruikers. Ook worden de reacties op je document op een verbeterde manier weergegeven.

In de komende weken worden de nieuwe features uitgerold naar de Android-apps van de diensten.