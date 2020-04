Door het coronavirus zijn scholen gesloten en blijven veel kinderen thuis. Google speelt hier in de Google Play Store op in door een speciaal Kids-sectie met door leerkracht goedgekeurde apps.

Door leerkracht goedgekeurde apps

Google treft voorbereidingen in de Google Play Store om apps te adviseren voor kinderen. Het gaat dan om applicaties die door leerkrachten en docenten geadviseerd worden. Volgens Google was het doel om deze sectie later dit jaar uit te brengen in de Play Store, maar omdat kinderen nu massaal thuis zitten door het coronavirus, is dit naar voren gehaald.

De feature in de Google Play Store moet op de plaats komen waar nu ‘familie’ staat. Er worden allerlei soorten apps geadviseerd die door leerkrachten zijn goedgekeurd en bijvoorbeeld van pas kunnen komen bij het thuiszitten. De apps en games in deze sectie worden beoordeeld op basis van leeftijd, kwaliteit, entertainment en andere onderdelen.

Google zegt dat de functie vanaf nu uitgerold wordt in de Verenigde Staten. In de komende maanden moet de Kids-sectie internationaal uitgerold worden. Apps die door leerkrachten zijn goedgekeurd worden aangewezen met een speciale badge.