Google Play systeemupdate juni 2024: dit is er nieuw

Maandelijks verschijnt naast de Android-updates en beveiligingsupdates, ook een Google Play systeemupdate. Met de update van juni zijn er weer een reeks verbeteringen doorgevoerd in Android.

Google Play update van juni 2024

De Google Play systeemupdate van juni 2024 is vrijgegeven. Deze updates zorgen voor verbeteringen in de diensten van Google en bepaalde onderdelen in Android. In onze Android Updategids gaan we hier dieper op in. Per toestel wordt deze afzonderlijk uitgerold, dus het kan even duren totdat iedereen een nieuwe Play-update heeft.

Voor de maand juni heeft Google verschillende verbeteringen klaarstaan met de Google Play-update.

Changelog

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan Maps.

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden, ter ondersteuning van processen voor accountbeheer in hun apps.

Veiligheid en noodgevallen

[Telefoon] Met deze nieuwe beveiligingsfunctie kun je instellen dat een verloren of gestolen apparaat automatisch wordt vergrendeld zodra de verbinding wordt verbroken.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je je USB en wifi nu tegelijkertijd gebruiken om tijdens het instellen een back-up van je apparaat te maken en deze te herstellen.

Device Health Services v1.27.0.638152889 (11-06-2024)

[Telefoon] Optimalisaties voor functies voor Aangepast batterijgebruik.

Android WebView v126 (05-06-2024)

Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.

Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.

Belangrijk: Sommige functies kunnen experimenteel zijn en alleen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers.

Google Play-services v24.22 (05-06-2024)

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan Maps.

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Bugfixes voor services voor apparaatverbindingen.

Wallet

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je de Android-instelwizard gebruiken om andere betaalmethoden dan kaarten in te stellen.

Google Play Store v41.3 (03-06-2024)