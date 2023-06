Google stopt met Albumarchief: dit moet je weten

Op 19 juli zet Google een punt achter de optie ‘Albumarchief’. Hierin vind je bijvoorbeeld de foto’s en mediabestanden die je eerder hebt gedeeld in andere (oudere) diensten zoals Hangouts of Blogger.

Google Albumarchief stopt

Foto’s die je eerder via (oudere) Google-diensten hebt gedeeld, zijn in de afgelopen jaren verzameld in het Albumarchief. Deze is toegankelijk via de Albumarchief website, waar je bijvoorbeeld de uitgewisselde foto’s terug kunt vinden uit Google Hangouts, Blogger of een andere dienst van Google. Ook gaat het om onder meer thumbnails, albumopmerkingen en vind-ik-leuks uit verschillende diensten. Maar Google stopt met de Albumarchief functie. Vanaf 19 juli 2023 is de dienst niet meer beschikbaar.

Wanneer je voor 19 juli actie onderneemt, ben je niets hiervan kwijt. Je kunt namelijk de bestanden downloaden naar je computer met Google Takeout. Dat kun je direct doen via deze link. Bij het exporteren van een bestand kun je ook verschillende instellingen aanpassen. Via deze link kom je terecht op de website van Albumarchief, waar je precies kunt zien welke diensten er van jou zijn opgeslagen.