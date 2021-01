Google komt met Task Mate app: makkelijk geld verdienen met opdrachten

Google heeft een nieuwe applicatie uitgebracht waarmee je op een relatief makkelijke manier geld kunt verdienen. Dit is mogelijk met de Task Mate applicatie die je opdrachtjes uit laat voeren.

Google Task Mate app

Er is een nieuwe applicatie uitgebracht door Google waarmee gebruikers een leuk zakcentje kunnen verdienen. De app heeft de naam Google Task Mate gekregen en laat je verschillende opdrachtjes uitvoeren. Deze opdrachten worden onderverdeeld in twee categorieën waarin je de taken kunt vinden. In de eerste categorie vind je taken waarvoor je de deur uit kunt. Denk hierbij aan het maken van een foto van een bepaalde plaats, of het bezoeken van een winkel om informatie daarover te delen.

Bij de andere categorie wordt gevraagd om bijvoorbeeld zinnen uit te spreken. In de screenshot is te zien dat je bijvoorbeeld 20 cent krijgt voor 10 spraakopdrachten. Middels dit soort opdrachten kun je Google helpen om haar diensten te verbeteren.

Google heeft reeds een app waarmee je geld kunt verdienen, Google Opinion Rewards. Deze app is anders. Bij Opinion Rewards verdien je namelijk tegoed dat je kunt besteden in de Google Play Store; bij de Task Mate app krijg je het geld daadwerkelijk op je rekening gestort.

Op dit moment is de applicatie alleen te gebruiken in India, en is hij niet te gebruiken in Nederland. Het lijkt erop dat Google de app test en dat gebruikers die de app willen gebruiken, een code moeten invoeren voor deelname. Het is niet bekend of Google de Task Mate app later wel hier wil uitbrengen.