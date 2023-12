Google werkt aan verbeterde maandweergave in agenda-app

De Google Agenda app krijgt binnenkort een handige verbetering. Deze verbetering heeft te maken met de weergave van de maand. Hier kun je in de toekomst doorheen scrollen. Hiermee schakel je nog sneller naar de maand die je zoekt.

Scrollen naar je maand

Een nieuwe verbetering is opgedoken voor Google Agenda. De applicatie van Google wordt uitgebreid met een mogelijkheid om gemakkelijk naar een maand te scrollen. Dit blijkt uit een nieuwe aanwijzing die is gevonden in de code van de kalender-applicatie.

Als je op een maand klikt in de bovenste balk, ontvouwt zich een tabel met kalenderdagen, die je naar links en rechts kunt scrollen om tussen maanden te wisselen. De nieuwe functie voegt scrolbare navigatieknoppen toe onder de tabel voor de maanden, waarmee je een specifieke maand kunt vinden en er snel naartoe kunt gaan.

Het is niet bekend wanneer Google de nieuwe functie voor de agenda uitrolt.