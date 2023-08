Google Agenda begint met uitrol van nieuwe Material You-widgets

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de app van Google Agenda. Vanaf nu kun je de nieuwe widgets gebruiken. Deze zijn voorzien van een nieuwe vormgeving.

Nieuwe Google Agenda-widgets

Google is gestart met het uitrollen van nieuwe widgets voor de Android-app van Google Agenda. De laatste tijd worden steeds meer vernieuwingen en verbeteringen uitgerold naar de kalender-applicatie van Google; zo zagen we al de nieuwe schakelaars en ook de tijdselectie werd in een nieuw jasje gestoken.

Het nieuwe Material You-sausje van Google wordt nu ook doorgevoerd in de widgets van de agenda-applicatie. We zien de nieuwe invloed van het Material You-ontwerp terug in de agenda-items, maar ook in het plusje waarmee je een nieuwe activiteit aanmaakt. Er wordt minder gebruik gemaakt van lijnen; de vormen moeten het nu zelf doen.

Tot slot is ook de kalenderweergave van de Google Agenda widget vernieuwd en verbeterd naar de nieuwe stijl. Google rolt het nieuwe ontwerp gefaseerd uit. Het kan even duren totdat iedere gebruiker deze aangeboden krijgt.