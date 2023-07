Google Agenda app krijgt nieuwe Material You-verbeteringen

De Google Agenda app krijgt een nieuwe update aangeboden. De applicatie is vanaf nu voorzien van enkele veranderingen in het ontwerp. Het oogt allemaal net wat moderner. Eerder verscheen al het bericht dat er gewerkt werd door Google aan nieuwe switches.

Nieuw Material You voor Google Agenda

Middels een server-side update voor de Google Agenda app, zijn verschillende verbeteringen in het ontwerp doorgevoerd. Gebruikers van de applicatie krijgen vanaf nu kleine designveranderingen te zien in de app. Eerder dook het nieuws al op over nieuwe Material You 3 switches in de kalender-app van Google, nu zijn die samen met nog wat verbeteringen doorgevoerd.

Niet alleen zien we de nieuwe schakelaars, waarmee je een bepaalde functie kunt activeren. We zien ook veranderingen in het ontwerp bij de datumkiezer, waarbij de kleuren van de ingestelde wallpaper overgenomen worden in de tijdkeuze.