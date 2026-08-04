Google Wallet toont straks je pakketjes met uitgebreide informatie

Google breidt Google Wallet uit met een nieuwe functie waarmee je bestellingen kunt volgen. Dankzij een koppeling met Gmail kun je in de Wallet-app straks niet alleen betaalpassen en tickets bekijken, maar ook informatie over online aankopen.

Je pakketje in Google Wallet

Google Wallet wordt uitgebreid met informatie over je pakketjes. Heb je een pakketje dat bijna wordt bezorgd? Dan verschijnt er automatisch een kaart op het beginscherm van Google Wallet, onder je betaalpassen. Tik je daarop, dan krijg je een overzicht te zien met onder meer de aankoopprijs, de bestelde producten, het track-and-tracenummer en de actuele verzendstatus. Zo hoef je niet meer apart in je mailbox of bij de webshop te zoeken om te zien waar je bestelling is.

Overzicht van al je aankopen

Via de knop ‘View more’ kun je ook een compleet overzicht van je transacties openen. Daar zijn bestellingen en Google Pay-transacties apart te filteren. De functie werkt met veel grote Amerikaanse webwinkels, waaronder Amazon, maar ook met aankopen die je doet via Google Play. Bij kleinere webshops kan het voorkomen dat bestellingen niet in Google Wallet verschijnen. De functionaliteit werkt nog niet in het Nederlands, en het is niet bekend of de feature naar ons land komt. Wel vind je nu met regelmaat al bestelgegevens in Gmail, dus het is goed mogelijk dat de functie wel deze kant op komt.

De nieuwe functie haalt de gegevens uit Gmail. Daarvoor moet je de slimme functies van Google inschakelen. Dat doe je via de Gmail-instellingen, waar je de optie ‘Slimme functies in andere Google-producten’ activeert.

Na het opnieuw verifiëren van een betaalkaart met je Google-account wordt de functie ingeschakeld. De bestelgegevens worden vervolgens ook gesynchroniseerd met Wear OS, zodat je de informatie eventueel op je smartwatch kunt bekijken.

Voorlopig alleen in de Verenigde Staten

Google laat weten dat de nieuwe ordertracking inmiddels beschikbaar is voor alle gebruikers van Google Wallet op Android in de Verenigde Staten. Met de uitbreiding verandert Google Wallet steeds meer in een centrale plek voor alles rondom betalingen, tickets én online bestellingen.