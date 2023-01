Google werkt aan eigen alternatief voor Apple AirTag

Google werkt aan een eigen tracker voor bijvoorbeeld aan je sleutelbos. Samsung en Apple hebben al een soortgelijk product in het porfolio, en het Nest-team van Google werkt nu ook aan zo’n accessoire, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichten.

Google met eigen AirTag

Samsung heeft de Galaxy SmartTag, Apple heeft de AirTag en Google gaat ook een vergelijkbaar product uitbrengen. De zogenoemde tag wordt ontwikkeld door het Nest-team, maar het is niet direct gezegd dat het ook een Nest product wordt. De gadget beschikt over een speakertje en komt met ondersteuning voor UWB, wat staat voor ultra wideband. Tevens kan de accessoire overweg met Bluetooth Low Energy.

De SmartTag van Samsung

De verwachting is dat het product op een vergelijkbare manier zal werken als bij de alternatieven. Zo kun je hem bevestigen aan je sleutelbos of rugtas, om deze met behulp van je smartphone snel weer terug te vinden. De precieze mogelijkheden en eigenschappen weten we op dit moment nog niet. Die krijgen we vermoedelijk binnenkort te horen. De kans is aanwezig dat Google het nieuwe product in mei aankondigt, dan is er weer een editie van Google I/O.