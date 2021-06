‘De helft van de Nederlanders heeft een smart home-apparaat’; dit is het meest geliefd

Zo’n 50 procent van de Nederlanders is in het bezit van een smart home-product. Het gaat om slimme apparaten die het leven weer een stukje makkelijker moeten maken. Maar wat is het meest geliefde smart home-product?

Smart home populair bij Nederlanders

Onderzoeksbureau Multiscope heeft gekeken naar de populariteit van smart home-producten in Nederland. Uit het onderzoek komt naar voren dat wij Nederlanders voor 2,9 miljard euro aan smart home-producten thuis hebben staan. Dit is een stijging van 400 miljoen euro (18 procent) in het afgelopen jaar. De teller staat op 50 procent van de Nederlanders, dat een smart home-apparaat thuis heeft. Vorig jaar was dit aandeel 42 procent, in 2018 kwam dit uit op 36 procent. Het meest populair is een smart home-product in de categorie verlichting en schakelaars. Ook slimme speakers zijn geliefd.

Het aandeel van slimme verlichting is het sterkst gegroeid. 27 procent van de Nederlanders heeft een product in deze categorie, zo stelt Multiscope. Het aandeel van slimme speakers staat op 23 procent. De belangrijkste redenen om een slim product te kopen zijn gemak en comfort. Het kan ook helpen bij de kostenbesparing. Consumenten die geen interesse hebben, geven vooral aan dat huidige apparaten nog voldoen of dat ze (nog) niet de toegevoegde waarde inzien van een slim product.