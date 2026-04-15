Hollandsnieuwe begint met aanbieden internet en tv voor lage prijs

Telecomprovider Hollandsnieuwe is begonnen met het aanbieden van nieuwe diensten voor thuis. Naast mobiel kun je nu ook kiezen voor internet en tv bij de Vodafone-dochter. De prijs komt het eerste jaar uit op 1 dag per maand.

Hollandsnieuwe internet en tv

Provider Hollandsnieuwe gaat de concurrentie aan met andere providers. Het bedrijf begint met het aanbieden van televisie en internet voor thuis. Tot dusver was het bij de provider alleen mogelijk om mobiele diensten af te nemen. Had je Ziggo thuis, dan kreeg je wel verschillende voordelen. Die voordelen blijven behouden, maar nu biedt de provider ook zelf internet en tv aan voor thuis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het coax-netwerk van Ziggo. Hiervoor betaal je een lagere prijs, maar krijg je bij Hollandsnieuwe minder extra’s.

Bij Hollandsnieuwe kun je kiezen voor twee internetabonnementen: ‘snel’ met een 100 Mbit/s downloadsnelheid en 25 Mbit/s upload, of ‘supersnel’ met 1 Gbit/s download en 100 Mbit/s download. Bij beide bundels betaal je het eerste jaar 30 euro per maand, daarna 35 euro of 45 euro per maand. Je kunt ook kiezen voor een 1-jarig abonnement. Hiervoor vervalt na acht maanden de korting. Tevens biedt Hollandsnieuwe een maandelijks opzegbaar abonnement aan, zonder korting.

Wil je televisie erbij, dan betaal je 10 euro per maand extra, waarbij het eerste jaar gratis is bij een 2-jarig abonnement. Je kunt hiervoor de tv-app gebruiken, die beschikbaar is voor Android TV’s met Android 7.0 en hoger, Tizen smart-tv’s met versie 6.0 en hoger, en LG WebOS 6.0 en hoger. De applicatie kan ook geïnstalleerd worden op een Chromecast, Android-tablet of smartphone, via AirPlay op je iPad, Mac (via Safari) of iPhone en via een HDMI-kabel aangesloten op de laptop, via de webversie. Je kunt streamen in de hele EU, er is keuze uit 50+ zenders en je kunt terugkijken, pauzeren en begin gemist gebruiken.

Interessant is dat Hollandsnieuwe voor snelle beslissers een mooie aanbieding heeft klaargezet. Klanten die voor 1 juni een thuisabonnement afsluiten, krijgen de eerste vijf jaar de beloofde prijs, waardoor ook de inflatiecorrectie niet wordt doorberekend. Wil je alles weten over de nieuwe abonnementen bij Hollandsnieuwe, dan vind je hierover meer informatie op de website van Hollandsnieuwe.