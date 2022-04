Marktplaats introduceert opvolger ‘Gelijk oversteken’: Kopersbescherming

Handelsplatform Marktplaats heeft een nieuwe functie aangekondigd voor haar gebruikers. Met Kopersbescherming is er een alternatief voor de ‘Gelijk oversteken’.

Marktplaats Kopersbescherming

Marktplaats introduceert een nieuwe dienst die beter aansluit op de behoefte van gebruikers, zo stelt het bedrijf. Het is de opvolger van de optie ‘gelijk oversteken‘, welke eerder op zwart ging. De nieuwe functie wordt vanaf nu uitgerold en naar verwachting duurt de uitrolfase 1-2 weken.

De Kopersbescherming van Marktplaats is een optionele dienst die kopers en verkopers naar eigen keuze kunnen aanbieden en afnemen. De kosten hiervoor zijn 5 procent van de overeengekomen aankoopprijs; voor de verkoper zijn er geen kosten aan verbonden. Het dient als zekerheid, om bijvoorbeeld af te wachten of een product echt goed is (wat betreft de staat) en middels Kopersbescherming kan als er iets niet in orde is, de betaling worden ingehouden en eventueel bemiddelt worden of desnoods een onderzoek gestart worden.

Voor kopers is het voordeel dat wanneer het product niet aankomt, of afwijkt, hij of zij het bedrag terug kan krijgen. Verkopers helpt het voor het bieden van zekerheid en betrouwbaarheid. Ook hoeft een rekening- of telefoonnummer niet gedeeld te worden met de koper. Hoe het precies werkt, legt Marktplaats hieronder uit.

Hoe werkt het?

Kopersbescherming wordt aangeboden en uitgevoerd door met betaalpartner Online Payment Platform (OPP). Bij gebruik van Kopersbescherming wordt het betaalde bedrag van de koper op de tussenrekening geplaatst van OPP. Zowel koper als verkoper ontvangen na betaling direct een bevestiging in Marktplaats Berichten waar zij via het Aankoop- of Verkoopoverzicht de status van de transactie kunnen volgen: van betaling en verzending tot ontvangst. Als de koper binnen zeven dagen na verzending meldt dat het pakket niet is aangekomen, beschadigd is of dat de inhoud van het pakket anders is dan afgesproken, wordt het geld vastgehouden en kan de koper het aankoopbedrag terugkrijgen. Laat de koper niets horen, dan krijgt de verkoper alsnog zijn geld.