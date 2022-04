Marktplaats stopt met ‘Gelijk oversteken’-optie

Handelsplatform Marktplaats stopt met de optie ‘Gelijk oversteken’. Er kan geen gebruik meer gemaakt worden van de functie. Er wordt gewerkt aan een alternatief.

Gelijk oversteken niet meer beschikbaar

Veiliger gevoel met kopen en verkopen

Marktplaats werkt aan een alternatief

Met ‘Gelijk oversteken’ kon je met een meer veilig gevoel je spullen kopen of verkopen op Marktplaats. Hierbij werd het aankoopbedrag ingehouden door Marktplaats, totdat de koper had aangegeven dat hij of zij het product had ontvangen. Vervolgens kreeg de verkoper het geld. Voor het gebruik van de dienst werd een bedrag van 40 eurocent berekend, samen met 4,5 procent van het aankoopbedrag.

De functie ‘Gelijk oversteken’ houdt echter op te bestaan. Per direct is het niet meer beschikbaar voor nieuwe aankopen. Openstaande transacties die met de optie zijn gedaan, worden nog wel afgehandeld zo laat Marktplaats weten. Er wordt volgens het handelsplatform gewerkt aan een verbeterde, nieuwe service gewerkt die moet dienen als vervanging voor ‘Gelijk oversteken’. Wat er precies anders en beter is, dat wordt niet verteld. Waarom de optie nu al offline is gehaald, is niet bekend gemaakt.