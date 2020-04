Marktplaats app plotseling verdwenen uit Google Play Store

Mocht je een goede deal willen scoren op Marktplaats, dan kan dat mogelijk niet via de Marktplaats app. DroidApp ontdekte dat de app verwijderd is uit de Google Play Store.

Marktplaats app uit Play Store

Opvallend nieuws uit de Google Play Store. De populaire Marktplaats app is plotseling uit de downloadwinkel van Android verdwenen. Degenen die de app nog wel op hun smartphone hebben staan, kunnen de app nog wel gebruiken. Het is onduidelijk wat de reden hiervan is.

Marktplaats laat ons weten dat het inderdaad klopt dat deze op dit moment niet te downloaden is. In een reactie laat het verkoopplatform weten dat het de bedoeling is dat hij weer terugkomt, maar wanneer dit staat te gebeuren is niet bekend. We hebben Marktplaats om aanvullende informatie gevraagd. Als hierover meer bekend is, dan houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.