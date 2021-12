Nederlands dataverbruik steeg explosief; sms’en en bellen doen we minder

We maken in Nederland massaal meer gebruik van het mobiele internet. In vergelijking met vorig jaar hebben we er in ons land 31 procent meer data doorheen gejaagd. Ook is er nieuws over het aantal belminuten en sms’jes.

Internetten, bellen en sms’en in Q3 2021

Uit cijfers van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) komen interessante details naar boven over het gebruik van het mobiele netwerk in Nederland. Het zijn cijfers over het derde kwartaal van 2021. In dat kwartaal hebben we in Nederland 346 petabyte aan mobiel data verbruikt, wat een stijging is van 31 procent, ten opzichte van het derde kwartaal in 2020. In vergelijking met vorig kwartaal is het een stijging van 12 procent.

We bellen en chatten steeds meer via een app, zoals WhatsApp, Messenger of Telegram. Dit heeft gevolgen voor het bellen en sms’en via het mobiele netwerk, zo blijkt uit het rapport. Het aantal gebelde minuten daalde met 5 procent, naar 11,6 miljard minuten in het derde kwartaal. Het aantal sms’jes daalde met 2 procent, en kwam uit op 546 miljoen berichten.

In de afgelopen acht kwartalen is het marktaandeel van de verschillende providers met een eigen netwerk niet veranderd. KPN en T-Mobile hebben allebei een marktaandeel van tussen de 25 en 30 procent. Bij Vodafone komt het aandeel neer op 20-25 procent. Aanbieder zonder eigen netwerk, hebben een gezamenlijk aandeel van 10-15 procent. Het bellen via de vaste lijn wordt ook minder gedaan. Er werden via de vaste lijn 1,8 miljard minuten gebeld. In Q2 2020 was dit nog 2,54 miljard.