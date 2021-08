Onderzoek: verbruikt een donker thema inderdaad minder accu?

Er is onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag; zorgt een donkere modus, ofwel het dark theme, inderdaad voor een lager energieverbruik bij smartphones? Het blijkt dat onder verschillende omstandigheden er nauwelijks sprake is van energiebesparing.

Donkere modus en uithoudingsvermogen

Met dank aan Android 10 hebben steeds meer applicaties een donker thema gekregen. Dit is niet alleen prettiger leesbaar in de avond- (en vroege-) uren, maar zorgt onder verschillende omstandigheden ook voor minder batterijverbruik. Dit geldt met name bij AMOLED/OLED-schermen. Bij dit type schermen wordt iedere pixel los aangestuurd. Bij zwart staat een pixel uit, en vraagt dus ook geen energie. Bij LCD-schermen wordt het gehele paneel verlicht en is de invloed hierin een stuk minder.

Onderzoekers van de Purdue University hebben een reeks populaire applicaties getest op alledaagse telefoons, waaronder verschillende Pixel-toestellen. Hierbij werd gekeken wat de invloed is van het donkere thema op het batterijverbruik. Het ging hierbij om apps als Google Nieuws, Google Maps, Google Telefoon, YouTube, Google Agenda en de rekenmachine.

Wanneer een telefoon gebruikt wordt met een helderheid van 30-50 procent, zorgt een donkere modus voor een batterijbesparing van tussen de 3 en 9 procent. Ga je naar buiten, waar de zon volop schijnt en schiet het scherm bij automatische helderheid, tot de hoogste helderheid, dan is er meer te behalen. De accubesparing met de donkere modus in Android komt dan uit tot 39-47 procent. Op zonvakantie kan het dus zeker lonen om een donkere modus te gebruiken.

De onderzoekers hebben een tool gemaakt, Android Battery+ die nauwkeurig het energieverbruik in Android te berekenen. Deze tool moet later beschikbaar komen voor fabrikanten en app-ontwikkelaars.