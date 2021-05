Microsoft brengt donker thema naar handige Office-app

Sinds enige tijd kun je uit de Google Play Store de handige Office-app downloaden; een alles-in-1 app zonder dat je losse apps hoeft te downloaden. De nieuwste update brengt een donker thema.

Microsoft Office met donker thema

Er wordt een nieuwe update verspreid voor de Office-app van Microsoft. Dit is een erg handige applicatie van het bedrijf, waarmee je op je smartphone of tablet aan de slag kunt met de mogelijkheden van Word, PowerPoint en Excel, zonder dat je hiervoor hoeft te betalen. Nu wordt een langverwachte functie toegevoegd aan de Microsoft app.

Microsoft heeft de donkere modus toegevoegd aan de Office app. Deze kun je terugvinden bij de instellingen, als je iop je profielfoto tikt. Vervolgens kun je naar de weergavevoorkeuren en het thema wijzigen. Eventueel kan de app zich ook aanpassen aan het thema van de telefoon.

Helaas is nog niet alles aangepast, wat we bijvoorbeeld terugzien bij de Excel-sheets. Daar zijn de vakken bijvoorbeeld nog spierwit. Hopelijk pakt Microsoft dit nog aan met een komende update voor de Office app. Je kunt de update downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.