Microsoft Teams krijgt persoonlijke versie: dag lang kletsen en videobellen

Diensten als Zoom en Google Meet zijn sinds het uitbreken van het Coronavirus niet weg te denken uit het dagelijks leven. Dit geldt ook voor Microsoft Teams. Hiervoor komt nu een privéversie beschikbaar, waarbij je een dag lang met anderen kunt kletsen.

Persoonlijke versie van Microsoft Teams

Microsoft Teams is vooral bekend voor de zakelijke dienstverlening, maar komt nu ook met een versie voor persoonlijk gebruik. De dienst moet het mogelijk maken om met vrienden en familie contact te leggen. In de afgelopen maanden heeft Microsoft deze getest als Preview-versie en nu is hij voor iedereen beschikbaar. De mogelijkheden zijn vrijwel gelijk aan die van de zakelijke versie. Dit betekent dat je kunt chatten, de agenda kunt bekijken, je locatie en bestanden kunt delen, en natuurlijk kunt videobellen.

Iedereen kan met Microsoft Teams gratis videogesprekken houden, met een maximale tijdsduur van 24 uur. Maximaal 300 mensen kunnen deelnemen in deze gesprekken. Na de pandemie zal Microsoft terugschakelen naar een maximale tijdsduur van 60 minuten en een groepsgrootte van 100 personen. Bij één-op-één gesprekken blijft het tijdslimiet van 24 uur wel gehandhaafd.

Net als bij Skype is het mogelijk om een uitsnede te maken van jezelf en deze in een andere virtuele ruimte te plaatsen.