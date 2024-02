Netatmo geeft Home + Security app grote update

Een grote update wordt uitgerold voor de Netatmo Home + Security app. De applicatie krijgt een nieuw design en is voorzien van een gebruiksvriendelijker ontwerp.

Nieuwe Netatmo Home + Security app

Netatmo is bekend van de slimme producten voor in huis. Deze smart home producten kun je nu nog beter bedienen via de Home + Security app van Netatmo. De producent is gestart met het verspreiden van een update die de app beter maakt. Hiermee krijg je snel toegang tot bepaalde functies en is er een nieuw ontwerp.

Via de applicatie heb je snel toegang tot het dashboard, waar je direct ziet wat er bij je thuis gebeurt. Ook kun je direct bepaalde acties uitvoeren met de smart home producten van Netatmo. Met de Nieuwsfeed krijg je direct de gebeurtenissen te zien, die hebben plaatsgevonden. Het derde tabblad dat je snel kunt bereiken zijn de instellingen. De functie huisalarm laat je snel het alarm activeren en ook kun je schakelen tussen profielen. Ook andere producten kun je nu snel bereiken.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Dit gebeurt gefaseerd, waardoor het even kan duren totdat iedereen de update binnen ziet komen.