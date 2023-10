Netatmo komt met slim deurslot met slimme sleutels

Een nieuwe gadget voor je smart home is aangekondigd door Netatmo. Je kunt voortaan je huis in met het slimme deurslot met slimme sleutels. Het moet een veiligere en flexibelere toegang bieden tot de woning. Dit zonder abonnementskosten.

Slim deurslot van Netatmo

Netatmo is bekend van verschillende smart home=apparaten. Daar komt nu een nieuw product bij. Het gaat om een slim deurslot, welke je eenvoudig kunt gebruiken. Het deurslot voldoet aan de strengste eisen voor mechanische en elektronische beveiliging en kun je eenvoudig installeren door de huidige cilinder te vervangen door de slimme van Netatmo.

Volgens Netatmo is het slimme deurslot compatibel met alle deuren met een Europese cilinder, met een maximale dikte van 10 centimeter, zowel single-point als multi-point sloten en deuren met een handgreep.

Veiligheid

Netatmo zegt het volgende over het deurslot;

“Uiteraard is het Slim Deurslot uitvoerig getest en bestand tegen fysieke inbraakpogingen zoals:

lockpicking, boren van gaatjes, openwrikken en cilindertrekken. De cilinder, volledig ontworpen door Netatmo, is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, verstevigd met een anti-boorplaat en 3 veiligheidspinnen voor optimale beveiliging. Het Slim Deurslot is niet verbonden met een WiFi signaal om cyberinbraakpogingen te voorkomen.” Ook is het slot voorzien van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Er wordt niet gecommuniceerd via WiFi, om zo cyberinbraakpogingen te voorkomen. De verbinding is via een versleutelde Bluetooth-verbinding via smartphone en sleutels. Gebruikers kunnen tot 80 sleutels toevoegen aan het deurslot, welke verbonden worden via de app. Standaard krijgen gebruikers drie sleutels. Eén sleutel kan aan meerdere deursloten worden toegevoegd; handig als je zowel de voor- als de achterdeur wilt gebruiken.

Handig is dat je ook bezoekers, zoals de buren voor de planten als je met vakantie bent, toegang kunt geven middels tijdelijke toegang. Zij krijgen toegang via de app, zonder dat hiervoor een apart account hoeft aangemaakt te worden.

Het slimme deurslot met accessoires is verkrijgbaar bij Coolblue. Je kunt hiervoor terecht op deze pagina.