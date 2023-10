HomeWizard brengt inzicht in energieverbruik met nieuw Energy Display

HomeWizard is een dienst waarmee je je heel precies je energieverbruik kunt meten. Met het nieuwe energiemonitor, genaamd Energy Display, heb je nog sneller inzicht in je verbruik van stroom, gas en water.

HomeWizard Energy Display

Een nieuwe gadget is uitgebracht door HomeWizard. De dienst wordt gebruikt voor het in kaart brengen van je energieverbruik. Middels het gebruik van verschillende sensoren kun je inzicht krijgen in je stroom-, water- en gasverbruik. Je kunt op dit moment al alle gegevens eenvoudig raadplegen in de HomeWizard app. Nu kun je ook kiezen voor het Energy Display.

Met het HomeWizard Energy Display heb je het actuele verbruik altijd in een oogopslag zichtbaar. Het apparaat heeft een 5,0 inch scherm, maar is niet aanraakgevoelig. Je stelt de applicatie in met de eerder genoemde app. Je kunt op het scherm verschillende widgets plaatsen. Je kunt kiezen voor het dagverbruik, kosten van de verschillende soorten energie, de opwek van je zonnepanelen of het verbruik van het laden van je elektrische fiets of auto. Daarnaast kun je verbruiksdoelen instellen.

Volgens de fabrikant werkt het scherm via een 2,4 GHz WiFi-verbinding en zorgt een bewegingssensor ervoor dat het scherm alleen aangaat als je in de buurt van het scherm bent.

Het HomeWizard Energy Display kost €59,95. De sensoren zijn niet inbegrepen, die dien je nog aan te schaffen. Deze kosten enkele tientjes per stuk. Het display komt beschikbaar bij Bol.com.