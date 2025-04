Google Home app krijgt binnenkort ondersteuning voor Nest-thermostaat

Binnenkort wordt het bedienen van oudere Nest-thermostaten een stuk overzichtelijker. Google heeft bevestigd dat de langverwachte planningsfuncties in de loop van 2025 beschikbaar worden in de Google Home-app. Daarmee komt een belangrijke functionaliteit van de Nest-app eindelijk naar de centrale Google Home-omgeving.

Nest thermostaat bedienen in Google Home app

Vooral gebruikers van de Nest Learning Thermostat van de derde generatie (uitgebracht in 2015) en de Nest Thermostat E zullen hiervan profiteren. Deze twee modellen zijn nog altijd veel in gebruik, maar vereisten tot nu toe de aparte Nest-app voor het instellen van verwarmingsschema’s. Deze beperking zorgde ervoor dat veel gebruikers twee apps nodig hadden voor hun smarthomebeheer.

De komst van planningsmogelijkheden naar Google Home betekent dat dit in de toekomst niet langer nodig is. Andere Nest-thermostaten, zoals het model uit 2020 en de vierde generatie uit 2024, kunnen al volledig via Google Home worden ingesteld. Met de aangekondigde wijziging worden de oudere modellen dus op dat vlak gelijkgetrokken.

Voor gebruikers zal het resultaat vooral merkbaar zijn in het dagelijks gebruik. De Nest-app zal hierdoor overbodig worden. Volgens Google is het plannen van verwarmingstijden vaak de enige reden dat mensen de Nest-app nog op hun telefoon hebben. Zodra de integratie voltooid is, volstaat Google Home voor zowel realtime bediening als geautomatiseerde planning.

Hoewel Google niet exact heeft aangegeven wanneer de verandering plaatsvindt, is wel bevestigd dat dit ergens in 2025 zal gebeuren. De verwachting is dat de functie in eerste instantie in een openbare bètaversie beschikbaar komt, voordat een bredere uitrol volgt. Verdere details worden in de komende maanden verwacht. De overname van Nest door Google vond inmiddels meer dan tien jaar geleden plaats, maar volledige integratie liet lang op zich wachten.