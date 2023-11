HomeWizard app laat je nu dynamische tarieven voor stroom en gas instellen

HomeWizard is een applicatie waarmee je thuis nauwkeurig je stroom-, gas- en waterverbruik kunt bijhouden. Een nieuwe update voor de app maakt de ondersteuning van dynamische tarieven mogelijk.

HomeWizard met dynamische tarieven

Wanneer je nauwkeurig en realtime inzicht wilt hebben van het verbruik van gas, water en elektriciteit, dan is de HomeWizard dienst een handige toevoeging. Je maakt gebruik van verschillende sensoren en alles kun je in realtime zien in de app of eventueel het optionele HomeWizard Display.

Een nieuwe update staat nu klaar voor de HomeWizard app. Vanaf nu is er ondersteuning voor dynamische tarieven. Er zijn verschillende energieleveranciers die je een contract laten afsluiten tegen variabele tarieven. De stroomprijzen wisselen hier doorgaans per uur en de gasprijs per dag. Dat kun je nu instellen in de applicatie van HomeWizard, waarbij je ook historische tarieven nog kunt invoeren. De nieuwe update maakt het ook mogelijk om zelf je startmaand te kiezen, waarbij de jaargrafieken gelijk lopen met de startmaand van je energiecontract.

Instellen

Het instellen van de dynamische tarieven kan op de volgende manier:

Open de app en druk op het tandwiel.

Druk op ‘Tarieven’. Hier kan je de tarieven voor stroom, gas en water invullen.

Klik op ‘+ Tarief toevoegen’ als je niet eerder tarieven hebt ingevuld. Heb je dat wel? Pas dan ‘Huidig tarief’ aan.

Vul de naam van je energieleverancier en de startdatum van je contract in.

Kies voor ‘ Vast ‘ of ‘ Dynamisch ‘.

‘ of ‘ ‘. Heb je dynamisch gekozen? Dan hoef je alleen de overige kosten per kWh in te vullen. De rest rekenen wij voor je uit.

Heb je een vast contract? Vul dan je normaaltarief en je daltarief in.

Heb je zonnepanelen? Dan zie je ook een kopje met ‘ Teruglevering ‘ om in te vullen.

‘ om in te vullen. Klaar? Druk rechtsboven in het scherm op ‘Opslaan’.

De nieuwe update is vanaf nu te downloaden uit de Google Play Store. De update brengt ook koppeling met de omvormers van Huawei en Solax. Verder kun je, als je een vast contract hebt, wanneer je van energieleverancier wisselt, dit voortaan in de app invullen. Zo blijft je data up-to-date.