Nokia 2.2: update naar Android 10 wordt uitgerold

Nokia heeft bekend gemaakt dat er een grootse update klaarstaat voor de Nokia 2.2. De smartphone wordt vanaf nu bijgewerkt met de update naar Android 10.

Begin deze maand heeft Nokia een nieuwe roadmap verspreid met de updateplannen voor de toestellen. Het ging om de update naar Android 10 die voor een reeks toestellen beschikbaar zal komen. Nu is er goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Nokia 2.2. De zogenoemde entry-level smartphone krijgt vanaf nu de update naar Android 10 uitgerold.

De update naar Android 10 brengt verschillende nieuwe functies naar de smartphone. Je kunt gebruikmaken van nieuwe gestures, er is een volledig donker thema en er zijn verbeterde notificaties met slimme acties. Een andere belangrijke verbetering is dat je ook meer te zeggen krijgt over je privacy. Je kunt namelijk voor iedere app zelf bepalen of deze toegang krijgt tot je locatie, en zo ja, wanneer.

Samen met de update wordt ook beveiligingsupdate februari 2020 meegeleverd. Het kan even duren voordat de update voor de Nokia 2.2 bij iedere gebruiker beschikbaar is. De nieuwe versie wordt namelijk gefaseerd uitgerold.

Nokia 2.2 users, now is your chance to update to Android 10! All performance-enhancing features are now available! Stay tuned for the same update for our other Nokia phones #nokiamobile pic.twitter.com/0eTzk9hvF6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 17, 2020