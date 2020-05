Nokia 2.3 in de aanbieding bij Aldi voor €109: dit moet je erover weten

We hebben een nieuwe aanbieding gevonden voor de Nokia 2.3. Vanaf komende week vind je de Android One-smartphone in de aanbieding bij Aldi. We zetten de belangrijkste details op een rijtje.

Nokia 2.3 bij Aldi

Bij supermarktketen Aldi kun je niet alleen terecht voor je dagelijkse boodschappen, maar met regelmaat ook voor interessante aanbiedingen. DroidApp is gestuit op een nieuwe aanbieding uit de folder, waarmee je weer een paar euro kunt besparen. Je kunt namelijk vanaf komende week de Nokia 2.3 kopen voor 109 euro.

Wat krijg je voor dat geld? Allereerst is het toestel voorzien van Android One. Hierdoor ben je drie jaar lang verzekerd van maandelijkse beveiligingsupdates en twee jaar lang van Android-updates. Vanuit de doos draait het toestel op Android 9 Pie, maar inmiddels is Nokia begonnen met de uitrol van de Android 10 update. Verder heeft het toestel een 6,2 inch HD+ beeldscherm, is er 2GB werkgeheugen en 32GB interne opslagruimte. Dit kun je uitbreiden middels een geheugenkaart. Het toestel is daarmee geschikt voor degenen die niet veel eisen hebben.

De Nokia 2.3 heeft ook een dual-camera aan boord. Deze bestaat uit een 13 megapixel camera en een 2 megapixel dieptesensor. Voorop zit in de zogenaamde notch een 5 megapixel front-camera. De 2.3 is uitgerust met een MediaTek Helio A22 quad-core processor en heeft een 4000 mAh accu. Dankzij de fysieke Google Assistent-knop heb je snel toegang tot de slimme assistent. Er is geen vingerafdrukscanner, maar je kunt wel de gezichtsherkenning gebruiken.

De aanbieding

De aanbieding bij Aldi is als volgt; je koopt voor 109 euro de Nokia 2.3 en krijgt daar een prepaid-pakket van Aldi Talk bij. Toch is het goed te weten dat al heel snel het veel goedkoper is om te kiezen voor een sim-only abonnement in plaats van voor prepaid. Dat hoeft geen probleem te zijn, want de Nokia 2.3 is simlockvrij.

Is het een goede deal? De aanbieding is prima en gaat in vanaf zaterdag 6 juni. De voorraad kan beperkt zijn. Geen zin om voor de winkel te gaan liggen? Je kunt de Nokia 2.3 ook voor een paar euro meer bestellen bij Bol.com of Coolblue, dan hoef je ook niet te wachten tot zaterdag. Je kunt dan ook nog zelf kiezen uit een kleur.

