Nokia rolt beveiligingsupdate juni uit voor Nokia 7.1 en 8 Sirocco

Wederom worden een paar toestellen geüpdatet met een nieuwe security-patch. Gebruikers van de Nokia 7.1 en 8 Sirocco krijgen de juni-patch aangeboden.

Juni-update voor 7.1 en 8 Sirocco

We schreven van de week al dat de Nokia 6.1 en 3.1 de beveiligingsupdate van juni 2020 aangeboden kregen, en nu krijgen nog een aantal toestellen deze update.

Wim laat aan DroidApp weten dat zijn Nokia 7.1 ook is bijgewerkt met deze update, waardoor de beveiliging van het toestel weer verder up-to-date is. De update voor dit toestel heeft een grootte van 20,33 MB. Daarnaast is deze update er ook voor de Nokia 8 Sirocco.

Wanneer de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hier een melding van op je smartphone.

