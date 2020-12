Nokia C1 Plus met Android 10 (Go Edition) aangekondigd: kost je 69 euro

Nokia presenteerde al de Nokia 5.4, maar nu is er nog een toestel getoond; de Nokia C1 Plus. Opvallend, aangezien eerder dit jaar al de C2 gepresenteerd werd. Het Android Go toestel kost je slechts zeven tientjes, maar wat krijg je voor dat geld?

Nokia toont C1 Plus

Er is een nieuwe smartphone aangekondigd door HMD Global; de Nokia C1 Plus. We schreven dinsdag al over de nieuwe Nokia 5.4 die volgende maand in de Nederlandse winkels komt te liggen. Eerder al werden de Nokia C1 en C2 getoond, de C1 Plus komt daar nu dus tussen. Dit toestel is een zogenaamd Android Go-toestel, waarbij deze versie van het OS is aangepast aan de minder krachtige hardware in de telefoon.

Het toestel heeft ondersteuning voor het 4G-netwerk en biedt een 5,45 inch beeldscherm met een resolutie van 1440 x 720 pixels. Voorop zit een 5 megapixel camera; eenzelfde camera zien we achterop. Er is een ongespecificeerde 1.4 GHz quad-core processor met 1GB RAM en 16GB opslagruimte. De batterij biedt een capaciteit van 2500 mAh accu en laadt met de oude vertrouwde snelheid op; dus verwacht daar niet teveel van. Voordeel is dat het toestel lekker compact is met de afmetingen van 149,1 x 71,2 x 8,75 millimeter. Je kunt kiezen uit de kleuren blauw en rood.

De Nokia C1 Plus komt op de markt voor een bedrag van 69 euro. Het is onduidelijk of de smartphone ook uitgebracht wordt in Nederland. Sommige media beweren van wel, maar Nokia heeft hierover nog niks losgelaten. Sterker nog; doorgaans wordt in zo’n geval een persbericht gestuurd naar de media, maar daar werd alleen gerept over de Nokia 5.4. We verwachten hem dus voorlopig nog niet in ons land.