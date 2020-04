NU.nl app 9.18: update brengt automatisch donker thema

De nieuws-app van Nu.nl ontvangt vanaf nu een update via de Google Play Store. Met de nieuwste versie van de app wordt het donkere thema automatisch ingesteld.

NU.nl app 9.18

In de Google Play Store staat een update klaar voor de Nu.nl app. De applicatie wordt bijgewerkt naar versie 9.18. Er was in de applicatie eerder al een donker thema te vinden, maar nu werkt deze ook automatisch. Dat werkt als volgt; wanneer je toestel op Android 10 draait kun je een licht en een donker thema kiezen. Ondersteunende applicaties kunnen deze instelling voor het thema automatisch overnemen.

Dit laatste is nu ook toegevoegd aan de Nu.nl app. Je hoeft niet meer handmatig de keuze van het thema aan te passen. Heb je je smartphone in het donker staan, dan is de Nu.nl app ook in het donker. Schakel je zelf om naar het lichte thema, dan zal de nieuws-app dat ook doen.

Nu.nl app 9.18 wordt gefaseerd uitgerold. Het kan dus even duren voordat de functionaliteit bij iedereen beschikbaar is. De functie werkt alleen op toestellen met Android 10.