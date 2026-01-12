Odido verhoogt prijs van Klik&Klaar internetabonnement

De prijs van het Klik&Klaar abonnement van Odido gaat omhoog. De wijziging geldt voor nieuwe klanten. Echter zal ook de prijs voor bestaande klanten veranderen. Het is de eerste prijsverhoging sinds het abonnement in 2024 gelanceerd werd.

Odido maakt Klik&Klaar duurder

Odido heeft bekend gemaakt dat het de kosten voor het Klik&Klaar abonnement verhoogt. De prijsverhoging is inmiddels al doorgevoerd en geldt voor nieuwe klanten. In totaal gaat het om een stijging van 1,00 euro, waardoor de prijs stijgt van 25 naar 26,00 euro per maand. Het is volgens Tweakers de eerste prijsverhoging sinds het abonnement in oktober 2024 beschikbaar kwam. Aan de combikorting, die je krijgt als je een ander Odido- of Ben-abonnement op hetzelfde adres hebt, verandert niets. Dit betekent dat je nog steeds in dat geval 5,00 euro per maand korting krijgt.

Bestaande klanten krijgen deze prijsverhoging niet, al geldt daarvoor wel dat een inflatiecorrectie wordt gehanteerd. Hier gaat het om een stijging van 3,1 procent die vanaf deze maand doorberekent wordt. Hierdoor komt het maandbedrag voor bestaande klanten uit op 25,78 euro.

Klik&Klaar is een alternatief voor de vaste internetverbinding via bijvoorbeeld DSL en glasvezel. Het is een vast internetabonnement dat loopt over het 5G-netwerk van de provider. Hiervoor belooft Odido een maximale internetsnelheid van 300 Mbit/s. Het abonnement is te koop via de provider zelf.