Onbekende Samsung met pop-up camera duikt op (renders)

Er zijn beelden verschenen van een nog onbekende Samsung-smartphone. De smartphone kenmerkt zich door een pop-up camera, en dit zagen we nog niet eerder terug bij de Koreaanse fabrikant.

Samsung met pop-up camera

Op nieuwe renders zien we een Samsung-smartphone met een nog onbekende naam. We vermoeden dat het toestel in de Galaxy A-serie uitgebracht wordt. Het moet het eerste Samsung-toestel zijn met een pop-up camera. Met de vorig jaar uitgebrachte Samsung Galaxy A80 had het merk al wel de flip-camera, maar dit is een nieuw ontwerp.

Althans, nieuw… vele andere fabrikanten zoals OnePlus, Huawei, Honor en Xiaomi zijn het merk al voorgegaan met deze techniek. Nu lijkt Samsung ook overtuigd te zijn van het gebruik van de pop-up camera. Door deze camera kan de gehele voorkant gebruikt worden voor het scherm zelf.

Volgens de bron krijgt de Samsung de afmetingen van 160,9 x 77,0 x 9,2 millimeter. Hij zal verder voorzien van een USB-C poort, infraroodsensor bovenop, een schermgrootte van circa 6,5 inch en een triple-camera. In de komende tijd zullen we ongetwijfeld meer horen over de smartphone van Samsung.