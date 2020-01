OnePlus 5 en 5T krijgen OxygenOS 9.0.10 met december-patch

OnePlus stelt voor de OnePlus 5 en OnePlus 5T een nieuwe update beschikbaar. Met OxygenOS 9.0.10 worden de twee smartphones voorzien van een nieuwe beveiligingsupdate.

OxygenOS 9.0.10 voor OnePlus 5/5T

De twee smartphones uit de 5-serie van OnePlus worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. Allebei de toestellen moeten nog even wachten totdat de update naar Android 10 uitgerold wordt, maar de verspreiding van andere updates gaat wel in die tussentijd gewoon door. Android 10 wordt in het tweede kwartaal van 2020 verwacht. In oktober kregen de OnePlus 5 en OnePlus 5T hun laatste update, nu is het dus tijd voor een nieuwe.

In de OxygenOS 9.0.10 update zit een nieuwere patch voor de beveiliging van het Android-systeem. Om precies te zijn gaat het om beveiligingsupdate december 2019. De changelog meldt verder dat de stabiliteit van het systeem is verbeterd, samen met verschillende bugfixes. Zover bekend zijn er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd.

De update wordt gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update ontvangt. Als deze beschikbaar is krijg je hier een notificatie van.

