PLUS komt met ‘Buitenkaartjes’ app: ontdek de natuur in Nederland

Supermarkt PLUS komt met een nieuwe actie; buitenkaartjes. Hiermee kunnen kinderen de Nederlandse natuur ontdekken. Samen met de kaartjes kun je de PLUS Buiten app gebruiken.

PLUS Buitenkaartjes

Bij de PLUS Supermarkt kun je van 6 september tot en met 17 oktober sparen voor buitenkaartjes. Er zijn 150 verschillende kaartjes en op de kaartjes staan leuke weetjes over dieren en planten, van boswachter Arjan Postma.

Er zijn verschillende kaartjes, zo meldt de supermarkt. Denk aan aaikaartjes, kaartjes met hologrammen, glow in the dark, glitters en zelfs met geur als je erover wrijft. Daarnaast zijn er activiteitenkaartjes waarmee je zelf buiten op avontuur kunt gaan. Je kunt leren garnalen te vangen of een grasfluit te maken.

Met de PLUS Buiten app kun je alle buitenkaartjes scannen en tot leven laten komen. Je krijgt nog meer weetjes te zien en daarnaast zijn er verschillende digitale effecten, geluidsfragmenten en holografische video’s. Ze worden ook gelijk toegeveoegd aan je digitale verzameling en je ziet de AR animatie.

Van 6 september tot en met 17 oktober krijg je bij elke 10 euro aan boodschappen en bij de wekelijkse actieproducten twee kaartjes en twee stickervellen gratis. De Plus Buiten app kun je downloaden uit de Google Play Store voor Android via onderstaande button.