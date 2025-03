Poco F7-serie aankondiging: volg hier de livestream

Zometeen is het zover; de nieuwe Poco F7-serie aankondiging. De fabrikant heeft het Aziatische Singapore uitgekozen om hier haar nieuwe vlaggenschepen te presenteren. Wil je niets missen, dan kun je hier de livestream volgen!

Livestream Poco F7-serie

De Poco F7 Pro en Poco F7 Ultra zullen deze ochtend officieel aangekondigd worden. In de afgelopen dagen zijn de nodige teasers en berichten over de twee toestellen al rondgegaan, en nu is het tijd voor de definitieve aankondiging. De smartphonefabrikant heeft Singapore uitgekozen om hier de devices als eerst te laten zien, en DroidApp is afgereisd naar Azië om hierbij aanwezig te zijn.

Het evenement begint om 09:00 uur Nederlandse tijd. Je kunt de livestream hieronder bekijken. Uiteraard kun je ook alles op DroidApp teruglezen. We houden je vanuit Singapore uitgebreid op de hoogte van het nieuws rondom de Poco presentatie. Volg daarvoor bijvoorbeeld ons op Instagram.