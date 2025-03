Xiaomi Redmi A5 mogelijk als Poco C71 naar Europa voor 149 euro

De Xiaomi Redmi A5 4G bevindt zich momenteel in een opvallende positie. Hoewel het toestel nog niet officieel is aangekondigd, wordt het al verkocht in winkels in Bangladesh. Nu zijn er aanwijzingen dat het toestel onder de naam Poco C71 uitgebracht wordt in Europa.

Betaalbare Poco naar Europa?

Volgens nieuwe berichten werkt Xiaomi aan de komst van de Xiaomi Redmi A5 naar Europa. In plaats van dat het uitgebracht wordt onder de eigen naam, zou het bedrijf de telefoon uit willen brengen onder de vlag van Poco. Hierbij zou de naam Poco C71 gekozen zijn. Of dit betekent dat het toestel ook naar Nederland komt is niet bekend.

De Redmi A5 beschikt over een 6,88-inch LCD-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een HD-resolutie. Het scherm biedt een helderheid van 1500 nits, wat vrij hoog is in deze prijsklasse. Onder de motorkap draait een Unisoc T7250-chipset. In Bangladesh is het toestel verkrijgbaar in twee configuraties: 4GB RAM en 64GB opslag en 6GB RAM met 128GB opslag.

Voor de fotografie heeft de Redmi A5 een 32MP hoofdcamera en een 8MP selfiecamera. De batterijcapaciteit bedraagt 5200 mAh en ondersteunt 18W opladen. In Bangladesh wordt de telefoon geleverd met een 15W-oplader, maar het is onduidelijk of deze ook in Europa meegeleverd zal worden.

De smartphone is voorzien van een aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner, Bluetooth 5.2, een USB Type-C-poort, een 3,5mm koptelefoonaansluiting en een microSD-slot om het interne geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. De afmetingen van het toestel zijn 171,7 x 77,8 x 8,26 mm en het gewicht bedraagt 193 gram. De telefoon draait op Android 15 Go Edition, wat geoptimaliseerd is voor toestellen met minder krachtige hardware. Naar verluidt zou de Europese prijs uitkomen op 149 euro. Wanneer we meer horen over dit toestel, is onduidelijk.