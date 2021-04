Dit zijn de populairste smartphonemerken van Europa in Q1 2021

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er weer een hoop smartphones verkocht. Dankzij de cijfers van Counterpoint Research komen we te weten welke merken de beste zaken hebben gedaan.

Smartphonemerken in Q1 2021

Over het eerste kwartaal van 2021 zijn er ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar 6 procent meer smartphones verkocht. Door het coronavirus zijn destijds veel minder smartphones verkocht. Volgens Counterpoint Research, dat de cijfers doorgeeft over de smartphoneverkopen in het eerste kwartaal van 2021, is er een lichte stijging te zien van de verkoop van smartphones.

Apple is niet langer de nummer 1, zo blijkt uit de cijfers. Op de eerste plaats vinden we Samsung. Ondanks dat Apple volgens het onderzoeksbureau nog steeds het grootst is in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Samsung wordt gevolgd door Apple, Xiaomi en Oppo. Het merk Oppo laat een flinke stijging zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, +94%. Huawei daalde flink met 77 procent, wat te danken is aan de handelsbeperkingen uit Amerika. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe modellen van Huawei geleverd worden zonder de Google Play services.

Xiaomi is het grootste merk in Spanje, in Italië staat het merk tweede. De toestellen van Xiaomi zijn goed voor één vijfde van de smartphoneverkopen in Europa. Realme, het dochtermerk van Oppo zag de groei met 183 procent stijgen. Honor zag net als Huawei een daling. OnePlus doet goede zaken met haar smartphones en ziet een groei van 85 procent.