Onderzoek: Nederlanders sluiten vooral 2-jarige mobiele abonnementen af

Uit nieuw Nederlands onderzoek blijkt dat we bij het afsluiten van een mobiel abonnement vooral kiezen voor een periode van twee jaar. Hoe zit de verdeling verder in elkaar?

We kiezen voor tweejarige abonnementen

Uit onderzoek van Telecompaper komt naar voren dat we in Nederland bij het afsluiten van een mobiel abonnement, vooral kiezen voor een 2-jarig contract. Dit is in 74 procent van de ondervraagden het geval. Bij 16 procent van de ondervraagden is gekozen voor een éénjarig abonnement. Slechts drie procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft een abonnement dat per maand opzegbaar is.

Er zijn volgens het onderzoek van Telecompaper duidelijke verschillen tussen een abonnement met toestel en een sim-only abonnement. Bij sim-only gebruikers kiest 66 procent voor een 2-jarig abonnement, 21 procent voor een éénjarig contract. In combinatie met een toestel kiest 86 procent voor een twee jaar durend abonnement, 10 procent voor één jaar. Dit is te verklaren door de voordelen die klanten krijgen bij de keuze voor een tweejarig abonnement.

