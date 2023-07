‘Portable PlayStation 5 draait op Android’

Sony werkt aan een handheld-editie van de PlayStation 5. Dit wordt momenteel Project Q genoemd. Gamers zullen hierbij werken met een apparaat met Android, zo wordt duidelijk uit nieuwe informatie en beelden.

Handheld PlayStation 5 met Android

Sony heeft eerder de bevestiging gegeven dat het een handheld-apparaat zal gaan maken voor degenen met een PlayStation 5. Dit apparaat moet bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor het streamen van games van de PS5.

Op foto’s die nu zijn opgedoken is te zien dat het toestel op Android draait. Het lijkt te gaan om een vroegtijdige testversie, dus er zou nog het één en ander kunnen veranderen aan design en mogelijkheden. Het ontwerp lijkt nog niet te zijn uitgewerkt in dit stadium. Duidelijk wordt uit aanwijzingen dat het apparaat voorzien is van een Qualcomm chipset.

We zien ook de het volledige apparaat al, met controller en dergelijke. In deze foto is in het midden wel het scherm verwijderd. Naar verwachting krijgt het apparaat een 8,0 inch scherm in het midden, waarbij de controller die dan ontstaat, doet denken aan de DualSense-controller van Sony.

Verder is onbekend welke functies en mogelijkheden Sony voor het toestel heeft bedacht. Naar verluidt zou het apparaat voor minder dan 300 dollar eind dit jaar op de markt moeten verschijnen.