Renders van Sony Xperia Play 2 online verschenen: alles voor de gamer

Sony Ericsson heeft in de jaren dat het bestond veel mooie producten uitgebracht. Een daarvan was de Sony Ericsson Xperia Play, we zien nu beelden van zijn opvolger.

Xperia Play 2 op foto’s

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ hebben we eerder al uitgebreid gesproken over de Sony Ericsson Xperia Play. Deze telefoon had alles voor de fervente gamer. Uitgeschoven had je namelijk gewoon de bekende knoppen van de PlayStation-controller tot je beschikking.

Op internet zijn beelden verschenen van de vermeende opvolger van dit model. Je kunt het scherm openschuiven waarna de verschillende toetsen tevoorschijn komen. Daarnaast kon je aan de slag met de toetsen aan de zijkant, de zogenoemde triggers. Ook is er een touchpad beschikbaar.

Het gaat op de foto’s om een prototype, welke volgens de berichten in 2016 had moeten uitkomen. Dat is niet gebeurd, waarschijnlijk zag Sony er toch geen heil meer in. Gezien de touch-sensitive toetsen voor de bediening, zal deze ook niet meer uitgebracht worden door Sony. Althans, niet in deze vorm. Misschien dat de fabrikant inmiddels nog wel ziet in een Xperia Play 2.