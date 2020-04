De Nederlandse providers KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo maken zich zorgen over de toename in het aantal branden van zendmasten. In de afgelopen week zijn er vier branden geweest bij mobiele zendmasten. De gevolgen zijn enorm en kunnen levensgevaarlijk zijn.

Brandstichting in Nederlandse zendmasten

De Nederlandse providers maken zich zorgen over brandstichting in mobiele zendmasten, zo meldt Monet. Dit is de vereniging van Nederlandse telecomproviders die onder andere met gemeenten om tafel gaat om de locaties van telefoonmasten door te nemen. Onder Monet vallen de Nederlandse providers T-Mobile, VodafoneZiggo en KPN.

De drie providers melden in een gezamenlijke persverklaring dat er in de afgelopen week tenminste vier keer sprake was van brandstichting bij mobiele zendmasten. Bij onder meer in Liessel (gemeente Deurne), Beesd, Rotterdam en Nuenen heeft dit geleid tot uitval. Het gevolg van deze incidenten is dat dit gevolgen heeft voor de mobiele dekking in de regio, en daardoor ook alarmnummer 112 in die regio niet meer bereikbaar is, met alle gevolgen van dien.

In de persverklaring laten T-Mobile, VodafoneZiggo en KPN het volgende weten;

“De beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur is van essentieel belang. Dat geldt in algemene zin en juist in een tijd waarin de verbindingen hard nodig zijn voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het mobiele netwerk is meer dan ooit onmisbaar om Nederland verbonden te houden.”

De Nederlandse mobiele operators, die verenigd zijn in Monet, geven aan het onacceptabel en het te gek voor woorden vinden dat moedwillig mobiele zendmasten worden vernield. De verschillende gebeurtenissen zijn gemeld bij de relevante autoriteiten en er is aangifte gedaan, zo schrijven de drie providers.

5G

De branden zouden zijn begonnen bij de kabels, onderaan in de mast. Ook zou bij een zendmast de tekst ‘F*ck 5G’ gevonden zijn. Het nieuws lijkt sterk op de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Bronnen, zoals The Guardian, melden dat bij tientallen zendmasten sprake is van vandalisme, in een aantal gevallen ook om brandstichting. Er gaan veel complottheorieën rond over dat 5G bij zou dragen aan de verspreiding van COVID-19, het coronavirus. Deskundigen geven aan dat dit absoluut onzin is. Daarnaast stellen sommigen dat de straling van 5G schadelijk zou zijn, al is hier helemaal geen bewijs voor.

In het Verenigd Koninkrijk zijn al verschillende regio’s met 5G. Echter is bij de vernieling van de masten in het land alleen de 3G- en 4G-apparatuur beschadigd. In Nederland zijn providers nog aan het testen en is het 5G-netwerk nog niet beschikbaar.