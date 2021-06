Samsung deelt eigen details van security-patch juni: 19 patches

Samsung maakt iedere maand bekend welke patches het bovenop de beveiligingsupdate van Google voor Android heeft toegevoegd. Deze maand zijn dat er 19 in totaal.

19 patches van Samsung voor juni

Deze week kwam Google met de officiële vrijgave van beveiligingsupdate juni 2021. In de afgelopen dagen was Samsung al druk bezig met het verspreiden van deze update voor verschillende van haar toestellen. Nu deelt Samsung ook de details van haar eigen patch die het uitrolt bovenop de patches van Google. In totaal heeft Samsung 19 kwetsbaarheden aangepakt.

Of ze alle 19 ook voor jouw toestel zijn, hangt van verschillende factoren af. Denk aan de Android-versie, de soort processor en andere componenten. We zien bijvoorbeeld dat Samsung beveiligingsproblemen aanpakt met de Contacten-app. Er zijn ook fixes voor de drivers in de Exynos-chipsets en diverse andere patches doorgevoerd in de beveiliging van Android.

In de komende tijd zal de juni-update voor meer updates beschikbaar komen. Krijg jij de update binnen op je toestel, dan zien we je mailtje graag tegemoet; samen met een screenshot! Zo kunnen we ermee aan de slag en hem vermelden in het Android Update Bulletin.

