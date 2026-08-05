Close Menu
    woensdag 5 augustus
    Trending
    Advertentie Zendure Advertentie Zendure
    Samsung Galaxy A37 header
    Nieuws

    Samsung Galaxy A37 krijgt stilletjes veel minder vaak updates

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Iedere maand een nieuwe update, dat was het idee bij de Samsung Galaxy A37. Echter heeft Samsung stilletjes een wijziging doorgevoerd in het updatebeleid van deze smartphone. Doorgaans gebeurt dat pas na een paar jaar, maar nu is het na een aantal maanden al aangepast.

    Minder snel updates voor Galaxy A37

    Heb je een Samsung Galaxy A37, dan verandert er iets aan het updateschema. Samsung heeft de smartphone al vier maanden na de introductie verplaatst van maandelijkse naar driemaandelijkse beveiligingsupdates. Dat is opvallend, omdat Samsung dit bij toestellen uit de Galaxy A-serie normaal gesproken pas veel later doet.

    De Galaxy A37 werd in maart aangekondigd en krijgt vanaf nu nog maar vier beveiligingsupdates per jaar, in plaats van twaalf. Hoewel de frequentie van de updates omlaag gaat, blijft Samsung vasthouden aan de oorspronkelijke updatebelofte. Bij de introductie beloofde het bedrijf zes grote Android-versie-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. Daar verandert volgens Samsung niets aan.

    Toch is de vroege overstap naar een kwartaalritme opvallend. Midrange Galaxy A-toestellen blijven normaal gesproken langere tijd maandelijks beveiligingsupdates ontvangen voordat ze naar een minder frequent schema gaan.

    Samsung Galaxy A37 review

    Juli-update ontbreekt nog

    Opvallend is ook dat de Galaxy A37 de beveiligingsupdate van juli 2026 nog niet heeft ontvangen. Veel andere Samsung-toestellen kregen die update inmiddels wel, waaronder zelfs de oudere Galaxy A33. Voor gebruikers van de Galaxy A37 betekent dit dat beveiligingspatches voortaan ongeveer eens per drie maanden verschijnen.

    De wijziging lijkt voorlopig alleen voor de Galaxy A37 te gelden. De tegelijk aangekondigde Galaxy A57 blijft volgens de huidige planning maandelijks beveiligingsupdates ontvangen. Waarom Samsung juist de A37 zo snel naar een kwartaalplanning verplaatst, is niet bekend. Het bedrijf heeft daar geen uitleg voor gegeven. Ondanks dat is, zoals je in de Galaxy A37 review kunt lezen, de telefoon nog steeds een interessante keuze.

    Samsung Galaxy A37 productafbeelding
    Samsung Galaxy A37
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 249,00 euro
    Alle informatie
    Via Androidheadlines

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Samsung Galaxy A37 review: middenklasser die je niet kunt negeren
    Samsung Galaxy A37 review: middenklasser die je niet kunt negeren11/07/2026
    Samsung Galaxy A57 review: door lagere prijs nu een slimme koop
    Samsung Galaxy A57 review: door lagere prijs nu een slimme koop20/06/2026
    Samsung Galaxy A57 ontvangt juli-update en fixt vervelende WiFi-bug
    Samsung Galaxy A57 ontvangt juli-update en fixt vervelende WiFi-bug24/07/2026
    Samsung Galaxy A27 met 6 jaar updates aangekondigd
    Samsung Galaxy A27 met 6 jaar updates aangekondigd26/06/2026

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp