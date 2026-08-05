Samsung Galaxy A37 krijgt stilletjes veel minder vaak updates

Iedere maand een nieuwe update, dat was het idee bij de Samsung Galaxy A37. Echter heeft Samsung stilletjes een wijziging doorgevoerd in het updatebeleid van deze smartphone. Doorgaans gebeurt dat pas na een paar jaar, maar nu is het na een aantal maanden al aangepast.

Minder snel updates voor Galaxy A37

Heb je een Samsung Galaxy A37, dan verandert er iets aan het updateschema. Samsung heeft de smartphone al vier maanden na de introductie verplaatst van maandelijkse naar driemaandelijkse beveiligingsupdates. Dat is opvallend, omdat Samsung dit bij toestellen uit de Galaxy A-serie normaal gesproken pas veel later doet.

De Galaxy A37 werd in maart aangekondigd en krijgt vanaf nu nog maar vier beveiligingsupdates per jaar, in plaats van twaalf. Hoewel de frequentie van de updates omlaag gaat, blijft Samsung vasthouden aan de oorspronkelijke updatebelofte. Bij de introductie beloofde het bedrijf zes grote Android-versie-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. Daar verandert volgens Samsung niets aan.

Toch is de vroege overstap naar een kwartaalritme opvallend. Midrange Galaxy A-toestellen blijven normaal gesproken langere tijd maandelijks beveiligingsupdates ontvangen voordat ze naar een minder frequent schema gaan.

Juli-update ontbreekt nog

Opvallend is ook dat de Galaxy A37 de beveiligingsupdate van juli 2026 nog niet heeft ontvangen. Veel andere Samsung-toestellen kregen die update inmiddels wel, waaronder zelfs de oudere Galaxy A33. Voor gebruikers van de Galaxy A37 betekent dit dat beveiligingspatches voortaan ongeveer eens per drie maanden verschijnen.

De wijziging lijkt voorlopig alleen voor de Galaxy A37 te gelden. De tegelijk aangekondigde Galaxy A57 blijft volgens de huidige planning maandelijks beveiligingsupdates ontvangen. Waarom Samsung juist de A37 zo snel naar een kwartaalplanning verplaatst, is niet bekend. Het bedrijf heeft daar geen uitleg voor gegeven. Ondanks dat is, zoals je in de Galaxy A37 review kunt lezen, de telefoon nog steeds een interessante keuze.