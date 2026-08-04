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    Google Klok 9.0 verschenen: timers en stopwatch nog beter zichtbaar

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Er wordt een nieuwe update uitgerold voor Google Klok. De wekker-app die ook verschillende andere functies biedt, krijgt de update naar versie 9.0. In Google Klok 9.0 is er ondersteuning voor Live Updates.

    Google Klok 9.0

    Gebruik je regelmatig de stopwatch of timer op je Pixel-smartphone? Dan staat er een handige verbetering voor je klaar. Google rolt een update uit voor de Klok-app, waarmee timers en de stopwatch gebruikmaken van Live Updates in Android 16. Met de nieuwe functie blijven lopende timers en stopwatches beter zichtbaar, zonder dat je telkens de app hoeft te openen.

    In Google Klok 9.0 verschijnen actieve timers en stopwatches voortaan als een opvallende, pilvormige melding bovenin de statusbalk. Naast het pictogram zie je direct de actuele tijd die aftelt of oploopt. Daarmee verandert ook de manier waarop meldingen worden weergegeven. Zolang een timer of stopwatch actief is, neemt deze Live Update de plek in de statusbalk in.

    Tik je op de pilvormige melding, dan verschijnt gedurende vijf seconden een uitgebreid venster over je scherm. Daar zie je de teller in een groter formaat, samen met grotere knoppen om bijvoorbeeld te pauzeren, een ronde vast te leggen of een minuut toe te voegen aan een timer.

    Google Klok 9.0

    Foto via 9to5Google

    Altijd zichtbaar

    Google zorgt er ook voor dat de Live Update altijd prioriteit krijgt. De actieve timer of stopwatch verschijnt als eerste in het meldingenpaneel, op het vergrendelscherm én op het always-on display van Pixel-smartphones.

    Niet iedereen zal de nieuwe weergave prettig vinden. Daarom kun je de Live Updates ook uitschakelen. Dat doe je via App-info van Google Clock, vervolgens Meldingen, daarna App-instellingen en tenslotte Live updates. Zo kun je terugkeren naar de eerdere manier waarop timers en stopwatches werden weergegeven.

    Update uitrol

    Google Klok 9.0 werd eind juli al breed uitgerold, maar de ondersteuning voor Live Updates verschijnt via een aparte serverupdate. Daardoor heeft niet iedereen de functie direct beschikbaar. Volgens Google is de uitrol inmiddels voor veel Pixel-gebruikers gestart. Zie je de nieuwe weergave nog niet? Dan kan het helpen om een timer te starten en daarna je toestel opnieuw op te starten. De functie werkt alleen op Pixel-toestellen met Android 16 of nieuwer, omdat Live Updates onderdeel zijn van die Android-versie.

    Klok
    Klok
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    Klok
    Ontwikkelaar: Google LLC
    Prijs: Gratis

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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