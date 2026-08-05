Google Pixel Watch 5 lekt verder uit: dit zijn de belangrijkste vernieuwingen

De aankomende aankondiging van Google komt steeds dichterbij. Bijna dagelijks krijgen we steeds wat meer informatie. Nu is er meer nieuws over de Google Pixel Watch 5, die in twee formaten verschijnt. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen en wat zijn de specificaties van het horloge?

Google Pixel Watch 5 verder uitgelekt

Na al het Pixel 11-geweld in het nieuws, krijgt ook de Pixel Watch 5 de nodige aandacht. Het horloge zal samen met de nieuwe smartphones op 12 augustus aangekondigd worden, zo is de verwachting. Nu de aankondiging dichterbij komt, zijn vrijwel alle specificaties van de nieuwe smartwatch uitgelekt. Hoewel het uiterlijk vrijwel hetzelfde lijkt te blijven, zijn er een aantal upgrades in de hardware. Waaronder een snellere chip, meer werkgeheugen en een vernieuwde smartband.

Een van de grootste veranderingen zit onder de motorkap. Waar eerdere informatie nog wees op dezelfde Qualcomm chip als de vorige generatie, spreken de nieuwste specificaties over een Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated. Qualcomm heeft deze chip nog niet officieel aangekondigd, maar de naam suggereert dat de nadruk ligt op betere prestaties. In juli deelden we al de persfoto’s van de Pixel Watch 5.

Ook het werkgeheugen gaat omhoog. De Pixel Watch 5 zou beschikken over 3GB RAM, waar de Pixel Watch 4 nog 2GB had. Daarnaast verdubbelt de opslagruimte van 32GB naar 64GB, waardoor je meer apps en gegevens op het horloge kunt bewaren.

Batterij, band en software

Google vergroot ook de batterijcapaciteit, al blijft de stap beperkt. De 41 mm-versie krijgt een batterij van 332 mAh in plaats van 325 mAh, terwijl het 45 mm-model groeit van 455 mAh naar 465 mAh. Ondanks deze grotere accu blijft de beloofde gebruiksduur gelijk. Volgens de gelekte specificaties kun je rekenen op 30 uur accuduur bij het kleinere model en 40 uur bij de grotere uitvoering, beide met het always-on display ingeschakeld.

Naast de interne hardware lijkt ook de meegeleverde sportband te worden vernieuwd. De Pixel Watch 5 zou worden geleverd met een tweede generatie Active Band, gemaakt van HNBR (gehydrogeneerd nitril-butadieenrubber). Dat materiaal vervangt het fluorelastomeer dat Google bij de huidige Active Band gebruikt.

Op softwaregebied draait de Pixel Watch 5 volgens het lek op Wear OS 7.0 met Gemini Intelligence. Verdere details over de nieuwe functies zijn nog niet bekendgemaakt.

Wat blijft hetzelfde?

Niet alles verandert. Volgens de gelekte specificaties behoudt de smartwatch het Actua 360-display met een piekhelderheid van 3000 nits. Ook de aanwezige verbindingen en functies blijven gelijk. Zo ondersteunt de Pixel Watch 5 opnieuw Bluetooth 6.0, WiFi, NFC en UWB. Daarnaast blijft het horloge water- en stofbestendig met een 5 ATM- en IP68-certificering. Op 12 augustus horen we of deze uitgelekte specificaties inderdaad kloppen.

In juli verschenen ook al de vermoedelijke prijzen.