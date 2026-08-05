Android beveiligingsupdate augustus 2026: extra’s voor Pixel

Een nieuwe beveiligingsupdate is vrijgegeven voor het Android-besturingssysteem. Met de beveiligingsupdate van augustus worden tientallen kwetsbaarheden in het OS aangepakt. De Pixel-toestellen krijgen met deze update nog wat extra’s.

Beveiligingsupdate augustus

Aan het begin van iedere nieuwe maand komt Google met een nieuwe security-patch voor Android. De maand augustus is nu begonnen, en dat betekent dus dat dit ook voor deze maand geldt. De update komt beschikbaar naast de Google Play-update en versie-updates. Zo zagen we vorige maand de Google Play-update van juli, waarbij diverse fijne verbeteringen werden doorgevoerd.

De beveiligingsupdate augustus brengt in verschillende verbeteringen en patches tegen kwetsbaarheden. In totaal gaat het om 38 patches. De fabrikanten voegen hier zelf doorgaans nog patches aan toe. Sinds enige tijd geeft Google geen verdere details meer over de inhoud van de update. Dit om zo kwaadwillende niet in de kaart te spelen. Doorgaans pakken deze updates verbeteringen aan in de beveiliging, waarbij de precieze inhoud kan verschillen op basis van de technische eigenschappen van een toestel, de Android-versie en andere zaken.

Pixel

Voor de Pixel-toestellen brengt de update van augustus ook wat extra’s. Jan heeft de update aangeboden gekregen op zijn Pixel 10a. De update is beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwer. De changelog met de nieuwe functies zijn als volgt:

Apps

Oplossing voor een crash in bepaalde game-apps onder bepaalde omstandigheden*[1]

Weergave en grafische vormgeving

Algemene verbeteringen voor GPU-prestaties onder bepaalde omstandigheden *[2]

Aanraken

Oplossing voor een probleem dat ervoor kan zorgen dat het aanraakpaneel onder bepaalde omstandigheden niet meer reageert*[1]

Krijg jij de update?

In de komende tijd zullen de nodige smartphones, tablets en andere Android-apparaten geüpdatet worden. Krijg je de update binnen, dan horen we het heel graag van je. Stuur ons een mailtje met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl. We nemen hem dan mee in onze berichtgeving, zoals het Android Update Bulletin.