Samsung Galaxy S21 livestream: volg hier Galaxy Unpacked 2021

Vandaag is het zover. Samsung presenteert haar nieuwe smartphoneserie die de naam Galaxy S21 mee zal krijgen. Wil je niets missen, dan kun je de Galaxy Unpacked 2021 livestream live volgen, en zo alles op de voet volgen.

Galaxy Unpacked 2021 livestream

Vandaag organiseert Samsung een nieuwe editie van Galaxy Unpacked. Tijdens deze editie van januari 2021 zullen we in ieder geval de Galaxy S21-serie te zien krijgen. Dit kan geen geheim meer zijn, aangezien in de afgelopen dagen, weken en maanden er al ontzettend veel over is uitgelekt. Nog een paar uur, en dan komt er een eind aan die berichten, en komen we alles definitief te weten.

Het lijkt vast te staan dat Samsung met drie modellen komt; de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Hierbij is ook de nieuwe cameramodule meermaals geteast. Daarbij zal de nieuwe Galaxy S21 Ultra overweg kunnen met de S Pen, iets wat we nog niet eerder zagen bij de S-serie uit de Galaxy-reeks.

DroidApp zal je natuurlijk uitgebreid op de hoogte houden van al het moois dat aangekondigd wordt. Houd daarom DroidApp en de gratis DroidApp App in de gaten. De livestream kun je hieronder volgen. Deze begint vandaag, 14 januari, om 16:00 uur.



