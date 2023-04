Samsung Galaxy Tab A8 krijgt One UI 5.1, Galaxy S22-serie met april-update

De Samsung Galaxy S22-serie wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van april. Hier zien we gelijk ook een reeks nieuwe functies en mogelijkheden. Die zien we ook terug bij de Samsung Galaxy Tab A8; deze tablet krijgt de update naar One UI 5.1.

Samsung Galaxy S22: april-update

De Galaxy S23-serie is al voorzien van de april-update; nu is ook de Galaxy S22-serie aan de beurt. De drie smartphones uit de serie van Samsung worden bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdate van april. Dit betekent dat deze te downloaden is voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Marc laat ons weten dat zijn toestel ook bijgewerkt kan worden.

Opvallend is dat de update ook nog andere verbeteringen meebrengt. Zo zien we de nieuwe Image Clipper functie, een feature die eerder al aangekondigd werd om naar de S22-serie te komen. Op de Galaxy S23 is de functie al reeds beschikbaar. Door in de galerij-app een object op een foto ingedrukt te houden, kun je deze als het ware direct uitknippen en elders plakken.

One UI 5.1 voor Galaxy Tab A8

De Samsung Galaxy Tab A8 wordt eveneens bijgewerkt met een nieuwe update, zo horen we van Han. De tablet die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Samsung Galaxy Tab A8 review krijgt de update naar One UI 5.1. Deze update brengt daarmee een groot aantal nieuwe functies en verbeteringen. Het is niet de volledige One UI 5.1 update, maar de One UI Core update. In de galerij-app zie je bijvoorbeeld sneller de informatie over de foto, kun je sneller multitasken en eenvoudiger minimaliseren en is er de vernieuwde weer-widget. De security-patch blijft die van januari.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.

