Samsung Galaxy Z Flip 5 in duurzaamheidstest: is de foldable kwetsbaar?

Samsung presenteerde onlangs de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5. De smartphone van de Koreaanse fabrikant een zogenaamde foldable, ofwel een vouwbaar toestel. Hoe kwetsbaar dit is, wordt bekeken in een nieuwe video van Zack.

Breekt de Galaxy Z Flip 5?

In onze Samsung Galaxy Z Flip 5 review hebben we al het nodige besproken over de smartphone. Het slopen van een toestel laten we liever over aan anderen. Daar is JerryRigEverything nu mee aan de slag gegaan. De bekende YouTuber heeft de nieuwe foldable van Samsung onderworpen aan een test, waarbij gekeken wordt hoe het toestel omgaat met onheil van buitenaf.

In de acht minuten durende video zien we verschillende aspecten voorbijkomen. In een eerdere test werd al laten zien dat het wel goed zit met de hoeveelheid keer dat een toestel opengevouwen kan worden. Maar Zack van het videokanaal gaat een stap verder. Hoe krasbestendig is het scherm; en niet alleen het scherm zelf, maar ook het externe scherm? En wat gebeurt er als het toestel wordt gebogen. Is dat de klap voor het toestel, of overleeft de Flip 5 dat met gemak? Het resultaat zie je in onderstaande video. Eerder verscheen een duurzaamheidstest van de Fold 5.