Samsung rolt merkwaardige update uit voor hoop toestellen

Samsung rolt voor een hoop toestellen een update uit. Het is een vrij onverwachte update, maar toch is hij belangrijk genoeg om tussendoor uit te rollen, zo lijkt het.

Update voor Samsung’s

Een groot aantal toestellen van Samsung wordt bijgewerkt met een update. Dit blijkt uit onze mailbox, die overspoeld wordt met meldingen van nieuwe updates die verschijnen. Opvallend is dat het gaat om een tussentijdse update die door Samsung verspreid wordt. De security-patch blijft hierbij op mei staan. Geen nieuwe beveiligingsupdate, maar wat brengt de update dan wel?

Er wordt in de changelog niets speciaals benoemd. Wel zou het gaan om een verbetering in de algehele stabiliteit van het toestel. Echter wordt niet inhoudelijk hierop ingegaan, waardoor onduidelijk is wat Samsung met deze update precies aanpakt. We verwachten verder dat er verschillende bugs zijn opgelost en dat bepaalde zaken opgemerkt zijn, die niet konden wachten tot de release van de beveiligingsupdate van juni.

De update is beschikbaar voor de volgende toestellen;

Mocht je na het installeren van de update wijzigingen opmerken, dan horen we dat heel graag van je!

We krijgen gelijk ook van Kirsten te horen dat er nog een update beschikbaar is voor de Galaxy A34. Die smartphone wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van mei. Ditzelfde geldt voor de Galaxy Tab S7 FE.

