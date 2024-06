Samsung deelt details over eigen juni-update: 22 eigen patches

Vorige week bracht Google de beveiligingsupdate van juni uit voor Android. Fabrikanten gaan hier vervolgens mee aan de slag. Samsung ook. Zij delen nu de details van de inhoud van de update. Samsung heeft 22 patches toegevoegd aan de update. Welke kwetsbaarheden worden aangepakt?

Samsung over juni-update

In de komende dagen en weken zullen de nodige smartphones en tablets weer bijgewerkt worden met een nieuwe update. Zo ook toestellen van Samsung. De fabrikant heeft een overzicht vrijgegeven, waarin we kunnen zien welke verbeteringen doorgevoerd zijn door het merk. Het gaat om 22 patches die bovenop de verbeteringen vanuit Google zijn toegevoegd.

De patches die Samsung zelf aanstipt, is er bijvoorbeeld eentje die een kwetsbaarheid dicht in de Exynos 1280 processor. Deze chipset komen we tegen in onder andere de Galaxy A33 en Galaxy A53. Samsung voorziet ook verbeteringen op de toestellen met een Qualcomm processor, zoals bijvoorbeeld de Galaxy S24 Ultra. We zien verder verbeteringen in het klembord, de bel-app en in de API voor de statistieken van het batterijverbruik. Overigens worden door Samsung niet alle lekken uitgelicht, om zo een kwaadwillende geen extra informatie te geven.

